В Мадриде появится скутершеринг

В столицу Испании вслед за Берлином и Парижем приходит сервис краткосрочной аренды электрических скутеров. Скутершеринг появится в Мадриде этим летом.

После успеха сервиса в других европейских столицах компания COUP, предоставляющая электроскутеры в аренду, расширяет своё присутствие. В компании заверяют, что этот вид транспорта поможет сократить заторы в центре Мадрида и даст его жителям больше свободы передвижения по городу.

В Берлине сервис зависит от погодных условий и будет вновь доступен весной. В Париже климат позволяет использовать электроскутеры на протяжении всего года, в испанской столице арендовать скутеры также можно будет круглый год.

В планах компании расширить в 2018 году парк до 3500 электроскутеров в трёх европейских столицах. В августе 2016 года, когда сервис был запущен в Берлине, компания начинала с 200 скутеров, уже через год их количество увеличилось втрое.