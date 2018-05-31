В Мадриде появится новый сервис поминутного проката электроскутеров

В Мадрид приходит компания Movo - сервис по прокату электрических скутеров, плата за который рассчитывается поминутно.

Парк компании насчитывает около 300 скутеров, способных проехать в автономном режиме 50 км. Взять скутер можно будет в центре столицы. При этом передвигаться на арендованном мотороллере можно и за пределами обозначенного периметра, но вернуть его необходимо в любом месте в пределах установленной зоны.

Скутер-шерингом можно пользоваться с помощью специального приложения, в котором отображается местоположение доступных транспортных средств. Приложение также имеет навигатор, а во время поездки есть возможность подзарядить смартфон, благодаря встроенному USB-порту. Все скутеры Movo подключены к единой системе, с помощью которой можно узнать о текущем состоянии мотороллера.

Все транспортные средства компании электрические, они оборудованы литиевыми батареями последнего поколения и могут развивать скорость до 50 км/ч. В этом году Movo планирует увеличить свой парк до тысячи электроскутеров.