В Мадриде открывается первый мотошеринг

В Мадриде 17 мая состоится запуск нового проекта - первого в городе мотошеринга - eCooltra Motosharing. Это самая крупная в Европе сеть мотошеринга.

В сообщении компании Cooltra говорится, что мотошеринг уже с успехом функционирует в Барселоне и в некоторых других европейских городах. А 17 мая мэр Мадрида Мануэла Кармена представит новый сервис и в испанской столице.

Как ожидается, мотошеринг разгрузит столичные дороги и улучшит экологическую ситуацию в городе. Ведь многие предпочтут вместо автомобиля использовать мопед, чтобы быстро добраться в нужную точку.