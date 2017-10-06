В Мадриде открылся первый отель для геев

Новый отель, позиционирующий себя как «гетеро-френдли», находится по адресу Calle Atocha 49. В нём 88 номеров, выдержанных в том же стиле, что и другие отели сети в Барселоне, Берлине, Маспаломас и на Ибице. Отель расположился в историческом здании, а скрупулёзная реставрация позволила максимально сохранить первоначальный облик зон общественного пользования, включая двери, стены и фрески на потолке, пишет ABC.

Помимо комфортных номеров, постояльцев должна привлечь лаунж-зона с бассейном и солярием на крыше, тренажёрный зал и зона-спа с хаммамом и массажем, а также ресторан Las chicas, los chicos y los maniquís и Sky Bar с панорамным видом на крыше. Этой осенью в здании отеля также планируется открыть подземный бар Bala Perdida.

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