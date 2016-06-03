В Мадриде открылось кафе, специализирующееся на сухих завтраках

На столичном гастрономическом рынке Anton Martín открылось заведение Cereal Lovers, специализирующееся исключительно на сухих завтраках. Как сообщает газета 20 Minutos, это первое в Испании кафе подобного рода. Авторами проекта стали Оскар Вела, Иван Руис и Хонас Хименес. При его разработке они руководствовались опытом других стран.

"Жители и гости Мадрида ищут новых гастрономических впечатлений. Еще лучше, если они будут напоминать им о детстве и носить семейный характер", - отмечают владельцы заведения.

Кафе Cereal Lovers работает с 9:00 до 21:00 в будни и до 15:00 по субботам. Несмотря на то, что традиционно сухие завтраки воспринимаются как утреннее блюдо, авторы идеи уверены, что заказать их можно в любое время дня.

Базовое меню кафе включает в себя 175 разновидностей сухих завтраков из разных стран мира. В их числе можно найти варианты, подходящие для посетителей с целиакией и веганов. Дополнить заказ можно разными видами молока, например, из киноа, риса или сои, а также различными добавками – сиропами, зефиром, печеньем, свежими фруктами и многими другими. Цены начинаются от 3 евро за чашку сухих завтраков. В Cereal Lovers также подают кофе, тосты и замороженные йогурты. Любой заказ можно забрать на вынос.

Выбор места для открытия нового кафе оказался весьма нетипичным: рынок Anton Martín – не самое трендовое место в городе. "Он показался нам интересным благодаря своей отдаленности от типичных гастрономических рынков, не имеющих собственной характерной атмосферы. Здесь удачно сочетаются традиции и новые предложения", - объяснили владельцы Cereal Lovers.