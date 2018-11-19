В Мадриде необычным образом протестуют против дорогой аренды

В районе Маласанья в Мадриде развесили ироничные объявления в знак протеста против необоснованно высоких цен на съёмное жильё.

«Сдаётся стена без WiFi за 700 евро и половину лёгкого», «Сдаётся телефонная кабина за 650 евро и одного единорога», «Сдаётся скамейка без стиральной машины за 575 евро и философский камень», – гласят объявления. Их авторы – двое студентов школы креатива, для которых проект начинался как задание по учёбе, но превратился в полноценную гражданскую акцию.

Как отмечают авторы идеи, зачастую те квартиры, которые предлагаются в аренду, совершенно непригодны для проживания. Чтобы подчеркнуть необоснованность цен, такое жильё решили сравнить с телефонными кабинами, мусорными контейнерами или скамейками.

Объявления привлекли внимание сотен людей, большинство из которых поддержали инициативу и согласились с тем, что в испанской столице непомерно дорогое съёмное жильё.