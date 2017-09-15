В Мадриде началась подготовка к XXXII гастрономической выставке Salón de Gourmets

В Мадриде началась подготовка к очередной гастрономической выставке Salón de Gourmets, сообщают информационные агентства Испании. 32-е по счету мероприятие пройдет в комплексе Ifema с 7 по 10 мая следующего года. Производители уже могут забронировать место на крупнейшей в Европе тематической ярмарке, где весной они получат возможность представить свои товары широкой публике.

В программе грядущей выставки найдут свое отражение разнообразные свежие тенденции агропродовольственной направленности. Так, отдельное пространство в зале будет отведено рису как самому употребляемому в мире ингредиенту; кроме того, в рамках мероприятия пройдет XXV Выставка новых продуктов, посвященная гастрономическим новшествам. Как и в прошлые годы, в рамках ярмарки состоятся конкурсы специалистов по нарезке хамона и открыванию устриц, битва сомелье, а также состязания за титул автора лучшей закуски-тапас и конкурс по розливу пива. Помимо этого, премии будут присвоены изготовителям лучших сыров и авторам лучшего качопо – блюда, которое состоит из двух филе теленка, между которыми уложены ветчина и сыр, и лучшего салата оливье.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства, рыбной ловли, продовольствия и охраны окружающей среды подтвердило свою готовность выступить спонсором популярной секции "Винный туннель".