В Мадриде бастуют машинисты столичной подземки

Власти мадридской автономии определили минимальный обязательный объем услуг, который должен быть оказан в дни проведения забастовки машинистов метрополитена. Как сообщают информационные агентства Испании, акция началась в минувшую среду в 13:00 и продлится до 2 июля, параллельно с масштабным гей-парадом WorldPride.

В четверг, пятницу, субботу и воскресенье забастовка будет проходить с 6:00 до момента окончания работы метро. Таким образом, в четверг перевозки будут выполняться в объеме 66% по сравнению с обычным расписанием. В пятницу эта цифра увеличится до 69%, а в субботу, когда метрополитен будет работать круглосуточно – до 75%. В воскресенье объем перевозок составит 64%.

Представители региональной власти отметили, что минимальный объем услуг был установлен для того, чтобы гарантировать гражданам мобильность и обеспечить одну из самых важных транспортных услуг. Помимо этого, спрос на пассажирские перевозки в столице в ближайшие дни будет особенно высоким в свете фестиваля World Pride.

Информация о расписании забастовок и доступных услугах будет транслироваться по всем доступным в метрополитене каналам, в том числе по громкой связи, на экранах, а также посредством плакатов на станциях и т.п.).