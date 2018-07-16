В Льорет-де-Мар спорят из-за террас ресторанов

С начала июня барам и ресторанам Льорет-де-Мар (Жирона) разрешили оборудовать террасы и выставлять столики на проспекте Жуст-Марлес.

Инициатива принадлежит мэрии Льорет-де-Мар. Она направлена на то, чтобы «оживить» эту улицу в дневное время. Террасы в тестовом режиме будут работать вплоть до октября.

Некоторые жители города недовольны появлением столиков на проспекте, однако в мэрии заявляют, что масштаб недовольства преувеличен и пока никаких серьёзных инцидентов не возникало.

Террасы разрешено открывать с 08:00 до 21:00. Городские власти отмечают, что проспект расположен у моря, но днём на нём не бывает много людей, в отличие от тёмного времени суток, когда сюда приходят до 10-12 тысяч человек.

Жалобы поступили, в первую очередь, со стороны наблюдательного совета. Городские власти, в свою очередь, заявили, что эти вопросы не входят в его компетенцию, а количество заведений, которые открывают террасы пока не превышает десяти и они не мешает прохожим. Кроме того, в мэрии заверили, что столики в обязательном порядке будут убирать к вечеру перед наплывом людей.