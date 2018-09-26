В Лериде открылся для посетителей древний еврейский квартал

Раскопки в Старом городе открыли взору фрагменты древнего еврейского поселения. Открытие проекта несколько раз откладывали из-за того, что во время раскопок находили всё новые и новые артефакты: от оружия до одежды.

Местные власти отмечают, что этот объект позволит переосмыслить роль еврейской культуры, а также станет связующим звеном между разными историческими пластами. В мэрии сообщают, что этот район Лериды был забыт, а сейчас имеет все шансы стать новым пространством коммуникации.

Еврейское поселение занимало 6 тысяч квадратных метров. На работы по восстановлению было выделено 1,1 млн евро. Для того, чтобы посетители могли перемещаться по кварталу, специалисты соорудили площадки и проходы, с которых открывается вид на археологические находки: фрагменты стены, зданий, улицы и даже остатки целого дома, который в 1391 году был подожжён христианами. Также были установлены информационные стенды, которые помогают восприятию увиденного.