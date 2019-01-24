В комарке Монегрос создали туристический маршрут по фильму Бигаса Луны

Комарка Монегрос, в состав которой входят муниципалитеты Сарагосы и Уэски, представила на Международной ярмарке туризма (Fitur) в Мадриде новый туристический маршрут под названием Jamón, jamón. Тематический маршрут посвящён не хамону, а фильму режиссёра Бигаса Луна «Ветчина, ветчина», который снимался в этом районе.

Тематический маршрут, формат которого напоминает роуд-муви, протянулся на 42 км. Он включает 11 остановок, где можно увидеть некоторые наиболее известные локации из фильма. В их числе фигура быка Осборна в Пеньяльбе (Уэска) или футбольное поле в Монегрильо (Арагон).

Проект представлен на стенде Арагона, который также включает такие достопримечательности как монастыри Сихена и Картуха-де-лас-Фуэнтес, маршрут Оруэлла и лагуна Сариньена.

Маршрут Jamón, jamón продвигается организацией Monegros Film Commission. В рамках международной выставки она примет участие в рабочей группе по кинематографии Fitur Cine, где будут обсуждаться вопросы о возможностях развития туризма в местах съёмок фильмов.