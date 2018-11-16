В коктейлях, продававшихся на пляжах Барселоны, обнаружена кишечная палочка

Агенты Гражданской и Городской гвардий Барселоны задержали трёх человек, причастных к нелегальной продаже алкогольных напитков на пляжах каталонской столицы.

Анализы подтвердили присутствие кишечной палочки в коктейлях, которые предлагали уличные торговцы. Проверка по этому делу началась несколько недель назад, после того как было установлено, что продукты для приготовления напитков хранились в антисанитарных условиях.

Департамент химии и экологии Службы криминалистики Гражданской гвардии тщательно изучил взятые пробы и постановил, что, в связи с наличием бактерий, напитки представляли угрозу для здоровья населения.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, задержанным предъявлены обвинения в преступлении против общественного здоровья. Их личности были установлены ещё в сентябре, тогда же были изъяты продукты, которые использовались для некачественного мохито.