В каталонском Салоу зафиксирована вспышка легионеллёза

Один человек скончался и еще шесть были госпитализированы вследствие вспышки легионеллёза в отеле Jaume I в Салоу, закрытом 2 октября. Как сообщают информационные агентства, в числе пострадавших оказались пятеро мужчин и две женщины в возрасте от 50 до 82 лет из разных городов Испании и Европы. Один из пациентов уже был выписан, четверто остаются в стационаре, а о динамике состояния еще одного больного пока ничего не известно.

Государственное бюро здравоохранения Каталонии (ASPCAT) не исключает, что в ближайшие дни могут быть зафиксированы новые случаи возникновения заболевания, так как его инкубационный период составляет до 14 дней.

О семи эпизодах в Салоу Европейская сеть контроля за легионеллёзом, связанная с туризмом (ELDSNET), сообщила в Отдел реагирования в экстренных ситуациях и в Центральный отдел надзора. Произошло это 28 сентября и 6 октября. По словам представителей Совета по вопросам здравоохранения Каталонии, в настоящее время ведутся эпидемиологическое и экологическое расследования, в рамках которого будут проведены анализы.