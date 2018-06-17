В пригороде Барселоны Л'Амелья-де-Вальес женщинам разрешат находиться топлес в бассейнах Can Camp и Ca l'Arenys по результатам проведения голосования среди местных жительниц.

61% женщин высказались в пользу того, чтобы купаться и загорать без верхней части купальника. В голосовании, которое завершилось 10 июня, приняли участие 379 женщин в возрасте старше 16 лет, зарегистрированных в Л'Амелья-де-Вальес.

С инициативой провести голосование выступила мэрия города после того, как прошлым летом этот вопрос вызвал острые разногласия. Предварительно городские власти проконсультировались с Обсерваторией по вопросу гендерного равенства Правительства Каталонии, которая порекомендовала предоставить право выбора самим женщинам.

Против топлес проголосовали 148 женщин, однако власти заранее объявили о юридически обязательном характере голосования, в связи с чем мэрия, основываясь на мнении большинства, приступила к процедуре внесения изменений в регламент работы бассейнов.