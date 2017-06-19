В каталонском городе Сант-Илари-Сакальм появился отель для насекомых

Вышеупомянутые "отели" предназначены для приема и защиты различных видов от хищных насекомых. Они будут помещены в специальные ящики и подвешены на деревьях. Представители мэрии отметили, что данная инициатива направлена на обеспечение сосуществования различных видов насекомых, которое позволяет поддерживать баланс и препятствует нашествиям паразитов. Она призвана стать реальной альтернативой использованию инсектицидов, влекущему за собой серьезные нарушения естественного равновесия и негативно влияющему на здоровье людей и состояние окружающей среды. С помощью данного шага власти Сант-Илари-Сакальм стремятся донести до младших поколений важность заботы об окружающей среде.