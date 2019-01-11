В Каталонии Uber и Cabify придётся заказывать за полдня до поездки?

Каталонское правительство готовит законопроект, который обяжет пользователей сервисов по аренде автомобиля с водителем (VTC) заказывать машины заранее, за много часов до поездки.

Такая мера существенно повлияет на деятельность таких компаний, как Uber и Cabify. В Департаменте по территории и устойчивости подтвердили, что в настоящее время изучается целесообразность введения подобных изменений к каталонскому закону о транспорте.

В женералитате пояснили, что с просьбой о введении минимальных сроков для заказа выступили каталонские таксисты, и пока окончательное решение не принято. Рассматриваются разные варианты предварительного заказа поездки: за 6, 8, 12 или 24 часа. В случае принятия этих мер Uber и Cabify потеряют значительную часть клиентов и будут вынуждены сократить зону покрытия.

В секторе такси радостно встретили планы регионального правительства, отметив «добрые намерения» женералитата по включению этой меры в законодательство. Сектор VTC, в свою очередь, собирается начать переговоры с властями Каталонии по этому вопросу.