В Каталонии размещают велопрокаты рядом с ЖД-станциями

С целью развития альтернативных способов перемещения государственная железнодорожная компания FGC, администрация городской агломерации Барселона (AMB) и мэрия города Сан-Бой-де-Льобрегат в минувшую среду подписали соглашение о сотрудничестве, направленного на продвижение европейского проекта BiTiBi. Как сообщает La Vanguardia, он подразумевает установку рядом с железнодорожной станцией в Сан-Бое и предоставление в пользование местным жителям велосипедного парка.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, горожане должны будут зарегистрироваться в системе. Основная задача данной инициативы – «продвижение комбинированного использования велосипедов и поездов в повседневной жизни, в особенности по дороге на работу или учебу», объяснили представители AMB в пресс-релизе.

Европейский проект BiTiBi стал победителем тендера Европейской комиссии CIP-IEE-2013. Он призван повысить степень энергетической эффективности европейского транспорта путем продвижения модель «велосипед-поезд-велосипед». FGC – одна из десяти реализующих его компаний.

В ближайшем будущем система будет объединена с платформой Bicibox, действующей в 19 пригородах Барселоны. Ее пользователи также смогут воспользоваться BiTiBi. Это сотрудничество «откроет новые пути эксплуатации Bicibox и подтвердит ставку города на более устойчивую и экологичную модель мобильности», - заверили представители AMB.