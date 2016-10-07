В Каталонии проходит Ярмарка магии

В городе Монгай (Лерида, Каталония) открылась Ярмарка магии и волшебства. В течение выходных 60 фокусников с 80 представлениями посетят город. Мероприятие начнется в школах, а затем продолжится на улицах.

Ассоциация фокусников и иллюзионистов Лериды организовала мастер-классы, на которых ждут и взрослых, и детей. Также пройдет конференция, на которой выступит известный иллюзионист Даниэль Кольядо.

Выставка проходит при поддержке городского совета. На субботу запланировано одно из самых ярких представлений - выступление Рауля Блэка. Он занял третье место среди профессиональных фокусников по европейской классификации, стал чемпионом в Испании.