В Каталонии продвигают «фрутуризм»

Комарка Рибера-д'Эбре (Таррагона) запустила проект фруктового велотуризма. В ближайшие недели туристам предлагают отправиться в велопутешествие по маршрутам цветения фруктовых деревьев: слив, черешен, миндального и персикового дерева.

Климатические изменения внесли свои коррективы, и цветение деревьев в последние годы начинается раньше обычного. Насладиться красочными пейзажами и коврами из лепестков, устилающими землю, рекомендуют до конца марта.

Первым начинает цвести миндаль, а за ним – персиковые деревья, которые выращиваются преимущественно на юге комарки. Ещё позже расцветают сливы и черешни. В конце марта - начале апреля цветение заканчивается.

По веломаршруту La Ribera en Flor протяжённостью около 7 км вплоть до 25 марта можно проехать с гидом. Начальная точка маршрута – бомбоубежище Font Gran de Benissanet. Всё необходимое оборудование можно взять напрокат.

В Рибера-д'Эбре также есть пешеходные маршруты. В ближайшие выходные местная администрация приглашает на пешую прогулку протяжённостью 2,5 км, во время которой в сопровождении гида можно не только увидеть деревья в цвету, но и посетить бомбоубежище, замок и знаковые места битвы на Эбро.

В комарке есть возможности и для автомобильного туризма. Была составлена карта дорог и маршрутов, на которой обозначены лучшие места для наблюдения за цветением фруктовых деревьев.