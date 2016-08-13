В Каталонии появился уникальный питомник каракатиц

На пляже Рек-дель-Моли в каталонском городке Ла-Эскала (Жирона) был оборудован природный питомник, где разводят каракатиц. Как сообщает La Vanguardia, он находится в ста метрах от пляжа на глубине двух метров в зоне, предусмотренной для купания. Питомник был создан в рамках проекта Sepia местным рыбаком Исааком Мойей при поддержке биолога Бориса Вайцмана.

Несмотря на то, что период разможения каракатиц уже подходит к концу, во время посещения питомника среди спущенных на морское дно ветвей деревьев можно увидеть яйца еще не вылупившихся морских животных, а также маленьких каракатиц, которые выпускают чернила при движении. В роли "надсмотрщика" здесь выступает осьминог.

Еще один питомник протяженностью около километра был оборудован в 300 метрах от побережья на глубине 8 метров. Приоритетными здесь являются критерии науки и экологии: основная задача питомника – увеличение популяции. Как и в первом случае, он являет собой линию из ветвей сосен и кустарников, где каракатицы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы отложить икру.

Гильдия рыбаков Ла-Эскалы активно участвует в проекте, рассказывая о нем купающимся и помогая собирать икру кальмаров и каракатиц, которую впоследствии помещают в инкубатор. По словам Исаака Мойи, в этом году благодаря им удалось собрать почти 130 000 икринок.

Борис Вайцман, в свою очередь, отмечает, что аналогичные инициативы реализуются рыбаками Росеса и Л'Эстартита, однако в Ла-Эскале эта идея пошла гораздо дальше за счет ее популяризации и педагогической ценности. В городке и на его побережье проект получил широкую известность. Вайцман рассказал, что некоторое время назад один из туристов принес в пляжный бар пойманную им каракатицу и попросил ее приготовить, на что сотрудники заведения ответили, что ее необходимо выпустить обратно в море.

Мэрия Ла-Эскалы оказала проекту финансовую поддержку в размере 6 000 евро. Авторы не исключают возможности расширить его географию и внедрить новые инициативы по охране морской среды.