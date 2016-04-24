В Каталонии открывают для посетителей одну из крупнейших в Европе обсерваторий

Обсерватория Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) Института космических исследований Каталонии с 1 мая открывается для посетителей. Однако попасть сюда можно будет лишь раз в месяц – в один из воскресных дней.

Обсерватория считается самой большой и передовой в Каталонии и одной из крупнейших в Европе. Учреждение работает уже почти 10 лет и находится в городке Сан-Эстеве-де-ла-Сарга рядом с астрономическим парком Монтсека.

«Небо и климат в Монтсеке очень хорошо подходят для астрономических исследований на профессиональном уровне», - поясняет объясняет сотрудник OAdM Биг Ванг Кике Эрреро. По его мнению, очень важно, чтобы общество знало о значимости исследований, которые проводятся в обсерватории.

Работники учреждения готовы показать посетителям, как запускаются и работают телескопы, какие типы данных собирают и анализируют астрономы, каким образом они узнают о механизмах работы вселенной. Эрреро говорит, что каждый пришедший на экскурсию станет «астрономом на один день».

Посетить Обсерваторию можно будет до 12:00. Гости смогут посмотреть в телескоп Joan Oró, самый большой в Каталонии, имеющий 80 сантиметров в диаметре. Кроме того, будут доступны телескопы Fabra-ROA Montsec и XO-Montsec. А также камера All-Sky, которая используется для обнаружения опасных метеоритов и астероидов вблизи земли.