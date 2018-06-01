В Каталонии откроется парк ужасов

Первый тематический парк ужасов в Южной Европе появится в этом году в Барселоне. Horrorland откроется в Серксе (Барселона) на месте заброшенной теплоэлектростанции. Промышленные помещения станут декорациями для представлений и квестов парка ужасов.

Парк будет работать всего 15 дней в период празднования Хэллоуина: 11-13, 19-20, 26-27 и 31 октября, а также 1-3, 9-10 и 16-17 ноября. Он будет открыт только по вечерам с 18:30 до 00:30. Компания рассчитывает, что за это время в Horrorland побывает более 22 тысяч человек.

Посетителям предлагается пройти через 5 домов ужасов, после чего самые смелые смогут попасть в Extreme House - последнюю и самую жуткую локацию.

В парке также будет организована игровая зона Cabroworld Game Zone, эскейп-рум от компании Jigsaw, развлекательная зона Scare Zone, где будут показывать представления, и ресторанная зона Food N'Drink Zone.

Билеты на эксклюзивное мероприятие уже поступили в продажу.