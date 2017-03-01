В Каталонии начался сезон наблюдения за китами

Рыбак из Камбрильса сообщил о первом появлении финвалов у берегов Таррагоны, которое положило начало сезону наблюдения за китами на побережье Каталонии. В весенние месяцы финвалы (Balaenoptera physalus) приближаются к берегу, чтобы раздобыть пропитание.
Предыдущий сезон оказался крайне удачным - киты часто подплывали к каталонским берегам. Так, группа ученых из ассоциации EDMAKTUB, которая каждый год занимается исследованиями финвалов и океанографических условий, позволяющих этим животным приблизиться к каталонской береговой линии, зафиксировала 62 эпизода их появления; еще о 170 рассказали сотрудничающие с проектом Proyecto Rorcual рыбаки. В его рамках в мае, апреле и мае представители ассоциации ежедневно выходят в море, чтобы понаблюдать за финвалами.
Эти животные, длина тела которых может достигать 24 метров, являются крупнейшими среди китообразных, регулярно пересекающих акваторию Средиземного моря. Финвалы находятся под угрозой исчезновения. Обычно они обитают в неглубоких океанских зонах и периодически приближаются к берегу.Темы: Туризм