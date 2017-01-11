В Кантабрии прошел один из самых странных испанских карнавалов

В первое воскресенье января в кантабрийском городке Мольедо прошел традиционный карнавал Ла-Виханера, собравший тысячи людей. Это один из самых странных среди множества испанских праздников: в нем принимают участие около 60 мужчин, которые ставят различные сценки, символизирующие уход нового года и приход нового.

История Ла-Виханеры берет свое начало в доримские времена. В число ее традиционных персонажей входят Госпожа (la Madama), Кабальеро (el Caballero), Доктор (el Médico) и Старуха (la Vieja), однако самыми известными можно назвать Саррамакос (Zarramacos), которые облачаются в овечьи шкуры, хвосты и конические шапки. Они также надевают колокольчики, призванные отпугнуть злых духов в новом году.

Кроме того, одним из основных действующих лиц является Медведь (El Oso) – юноша, переодетый в овечью шкуру, который олицетворяет зиму. Празднование заканчивается его «убийством», которое символизирует конец зимы и приход весны.