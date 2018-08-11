Эксперты назвали день недели, когда выгоднее всего покупать авиабилеты из Испании, а также день, когда с покупкой спешить не стоит. Специалисты поделились и другими лайфхаками для авиапутешественников...

Билеты на рейсы следованием из испанских аэропортов за границу выгоднее всего покупать в воскресенье, а дороже всего они стоят по пятницам.

Данные, основанные на последнем исследовании портала Expedia, актуальны для эконом-класса в августе, который традиционно является самым дорогим месяцем с точки зрения тарифов на полёты из Испании в другие страны.

Эксперты также советуют бронировать билет с мобильного устройства, поскольку многие компании проводят акции с эксклюзивными предложениями для пользователей своих официальных приложений. Кроме того, экономным путешественникам рекомендуется обращать внимание на пакеты «перелёт+отель», которые предлагают турагентства, и регистрироваться в программах лояльности, чтобы накапливать баллы и обменивать их на различные бонусы.

Ещё один совет от онлайн-агентства – бронировать номера в отелях с возможностью отмены, хоть это и кажется дороже. Как отмечает портал, по мере приближения даты заезда, можно проверить, не снизилась ли цена, и если номер подешевел, отмена предыдущей брони может оказаться выгодным вариантом. В целом портал советует заказывать номер в последний момент, поскольку отели зачастую не заполнены и сбрасывают цены на пустующие номера.

Дополнительный «лайфхак» для путешественников от Expedia – не менять деньги в аэропорту, где курс чаще всего выше, чем в гостиницах, а также рассмотреть вариант заказать валюту в банке заранее, до выезда за рубеж.