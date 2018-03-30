В Кадисе начался сезон наблюдения за китами

В этом году в Тарифе (Кадис) собираются привлечь ещё больше любителей наблюдать за китами. В прошлом году это туристическое развлечение заинтересовало более 50 тысяч человек.

Новый сезон «вэйл-вотчинга» начался в Тарифе на этой неделе. Представители Ассоциации наблюдателей китов пролива, Тарифы и Андалусии настроены позитивно, несмотря на то, что в этом году сезон начался позже обычного. Они отмечают, что китов много и их можно увидеть в разной среде. В то же время наблюдение за китами сильно зависит от погодных условий, и потому в некоторой степени непредсказуемо.

Тарифа – одно из главных направлений Европы для наблюдения за китообразными в естественных условиях. Здесь можно увидеть до семи видов, включая обыкновенных, полосатых и чёрных дельфинов, афалин, полосатиков, кашалотов и косаток, которые, как правило, больше всего интересуют туристов.

Как отмечают в местном Совете по туризму, наблюдение за китами привлекает в Тарифу туристов со всей Испании, а также популярно среди местных жителей.