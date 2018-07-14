В испанских аэропортах в августе намечается забастовка

Профсоюзы CCOO, UGT и USO объявили о проведении всеобщей забастовки в начале августа во всех аэропортах Испании. Работу приостановят порядка 60 тысяч работников подразделений наземного обслуживания.

В профсоюзах сообщили, что забастовка проводится в знак протеста против блокирования коллективного договора, по которому на протяжении двух лет велись переговоры, так и не завершившиеся достижением компромисса. Отмечается, что руководство отказывается от обсуждения таких пунктов контракта как повышение заработной платы и надбавки, продолжительность рабочего дня, режим отдыха, сверхурочные часы, а также профессиональное развитие.

Сотрудники службы отвечают за предоставление услуг людям с ограниченными физическими возможностями, наземные услуги, связанные с перемещением товаров и почтовых отправлений, а также обслуживание трапов.