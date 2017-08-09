В Испанию пришел холодный фронт, на северо-востоке – до 10 градусов

С приходом в начале недели холодных атмосферных фронтов на территорию Пиренейского полуострова наблюдается необычное для этого времени года похолодание. Температура воздуха на северо-востоке снизилась до +10°C.

Синоптики обещают сильные ливни в Пиренеях, в Каталонии пройдут дожди с грозами. Ожидаются осадки в Кантабрии, наиболее интенсивные – на востоке региона и на северо-западе Наварры. В некоторых районах возможен град.

В среду, 9 августа, по северу и северо-востоку страны ожидаются дожди, возможны грозы. Пасмурно будет в Валенсии, Мурсии, на Ибице, на востоке Андалусии и Кастильи-и-Леона, а также на юге Арагона и Каталонии.

В четверг, 10 августа, на большей части страны прогнозируется ясная погода. Грозы возможны в Жироне, на Балеарских островах, в Валенсии и Мурсии, на юге Арагона и на востоке Кастильи-Ла-Манчи и Андалусии. На северо-восточном побережье осадки могут быть более интенсивными и продолжительными.

К пятнице, 11 августа, погода стабилизируется, в выходные ожидается повышение температур.