В Испанию идет очередная волна аномальной жары

Государственное метеобюро Aemet предупредило об очередной волне аномальной жары, которая накроет Испанию в промежутке между средой и пятницей текущей недели. Как сообщает портал Tiempo.com, в основном она затронет внутренние районы Пиренейского полуострова. Температура воздуха превысит отметку в 35 градусов в его южной части, а также в центральной зоне долины реки Эбро. Особенно заметной в течение всех трех дней жара будет в Эстремадуре и Кастилии – Ла-Манче, а также в долине андалусской реки Гвадалкивир.

По данным Aemet, столбики термометров преодолеют отметку в 40ºC во многих районах провинций Хаэн и Кордова, а также частично в Гранаде. На этих территориях воздух может прогреться до 42- 44ºC, а ночная температура составит не менее 22- 24ºC.

В Бадахосе, Уэльве, Севилье, Сьюдад-Реале и Альбасете максимальная температура также составит более 40ºC, а минимальная – более 20ºC. Впрочем, с большой долей вероятности в субботу жара пойдет на спад.

Синоптики напоминают, что волной аномальной жары считается период нетипично высоких показателей температуры воздуха, сохраняющихся в течение нескольких дней в значительной части районов страны. Впрочем, отметки, при которых жару можно считать аномальной, заметно варьируются в зависимости от провинции: так, в Севилье, где в июле и августе 60% времени сохраняется температура выше 35 градусов и 25% - выше 38, отметка в 38ºC аномальной жарой не считается, тогда как в Ла-Корунье подобную метеорологическую ситуацию объявляют в том случае, если температура воздуха в регионе три дня подряд составляет более 29 градусов, а в Хаэне – более 41.