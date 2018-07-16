В Испании ждут туристов из Восточной и Южной Европы

Этим летом в Испании наблюдается небольшое сокращение числа туристов из стран Северной Европы, в первую очередь, из Великобритании. Отток британских туристов частично компенсируется увеличением числа визитов из Финляндии, Дании и Ирландии. К тому же испанские власти ожидают значительный рост турпотока с юга и востока европейского континента.

Ежеквартальный доклад по конъюнктуре туристического рынка, составленный Turespaña, говорит о том, что в третьем квартале рост турпотока из-за рубежа продолжится. В целом, Испания рассчитывает принять этим летом 30,4 млн иностранных туристов, на 2,3% больше чем в 2017 году.

Эксперты считают, что увеличится количество туристов из Южной Европы: Португалии, Италии и Франции, а также из Восточной Европы, главным образом из России, несмотря на ситуацию с крупным российским туроператором «Натали Турс».

Также прогнозируется сохранение положительных тенденций по визитам из Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности из Китая.

В первые пять месяцев 2018 года темпы роста туризма замедлились по сравнению с предыдущими годами. В первом квартале рост составил 2,9% во втором – 2%, в то время как в 2017 году он установился на уровне 8,6%, а в 2016 – 11%.