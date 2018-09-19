В Испании запустят первый частный высокоскоростной поезд

Оператором железнодорожного маршрута выступает компания Ilsa, которая принадлежит авиакомпании Air Nostrum. В комиссии сообщили, что проект направлен на то, чтобы покрыть потребность в международных перевозках пассажиров. При этом в заявлении ведомства отмечается, что испанский железнодорожный перевозчик Renfe не выразил каких-либо возражений со своей стороны.

В конце июня Ilsa уже представляла на рассмотрение комиссии маршрут Мадрид-Монпелье, однако он был отклонён, поскольку не соответствовал требованиям к международным перевозкам.

Новая версия маршрута была согласована, и в скором времени Ilsa начнёт ходить из испанской столицы в Окситанию. Поездка будет занимать 5 часов 47 минут с промежуточными остановками в Сарагосе, Барселоне, Перпиньяне и Нарбоне, что на 10% быстрее по сравнению с поездами Renfe. К тому же, по заверениям оператора, поездка будет обходиться дешевле.

Предварительное расписание предполагает отправление из Мадрида в 07:45 и 15:30 и из Монпелье в 07:00 и 15:30.

Компания будет использовать поезда серии S-100 Alstom, которые предоставляет в пользование Renfe Alquiler.