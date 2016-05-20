В Испании запустили туристический поезд "Поля Кастилии"

Туристический поезд "Поля Кастилии" начал свой шестой сезон, сообщают информационные агентства Испании. Эта инициатива реализуется при мэрией Сории при поддержке железнодорожной компании Renfe, Торговой палаты Сории и местной Ассоциации сектора гостеприимства и туризма (ASOHTUR).

На протяжении 16 уикендов в период с мая до середины ноября туристы смогут воспользоваться туристическим пакетом, включающим в себя поездку на поезде, а также возможность познакомиться с самыми привлекательными уголками провинции Сория.

В прошлом году туристический поезд Renfe перевез по данному маршруту 1 158 пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее.

В нынешнем сезоне Renfe зарезервирует под данный проект полный вагон на 52 места в поезде, отправляющемся от мадридской станции Чамартин по субботам в 8:14. Пассажирам выдадут информационные материалы, а на уровне Сигуэнсы начнется театрализованное представление. По прибытии в Сорию туристы посетят дегустацию местных продуктов и часовню Сан-Сатурио, после чего их ждет прогулка по центру города. В воскресенье программа продолжится посещением истока реки Дуэро, Черной лагуны и развалин поселения Нуманция.

Обратный рейс в Мадрид отправится из Сории в 19:06 и прибудет в столицу в 22:06.

Большинство пассажиров, путешествующих по данному маршруту (64%), составляют туристы в возрасте от 51 до 70 лет.