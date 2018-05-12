В Испании запустили поисковик жилья для нудистов

Финская пара запустила сайт, который предназначен для поиска отпускного жилья в Испании для нудистов.

Проект NaturistBnB создан по аналогии с популярной платформой для бронирования арендного жилья Airbnb. Идея возникла у финнов, когда они обратили внимание на отсутствие на рынке подобной площадки, которая бы собрала воедино предложения о местах для проживания, где одежда необязательна.

Сайт был запущен два месяца назад. На нём уже представлено более десятка объектов в Испании: от яхты в Жироне до виллы с бассейном в Хавеа (Аликанте). Несколько квартир предлагаются в аренду в Вере на побережье Альмерии, где находится один из крупнейших нудистских пляжей в Испании.

Авторы идеи также считают, что эта платформа позволит не только познакомиться с новыми местами, но и провести время в компании единомышленников.

В правилах, перечисленных на сайте, есть напоминание о необходимости всегда носить с собой полотенце, а также запрет на фотосъёмку.