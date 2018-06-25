В Испании выбрали самый надёжный сайт для бронирования отелей

Испанская Организация потребителей и пользователей провела опрос среди путешественников, которые используют онлайн-порталы по бронированию, и выяснила, какими сайтами они довольны больше всего.

Самые высокие оценки получили порталы Voyage Privé, Central de Reservas, Destinia и Booking, а самыми ненадёжными пользователи назвали eDreams, Lastminute и Rumbo. При этом Booking стал самым популярным ресурсом среди путешественников. За ним по степени востребованности следуют официальные сайты отелей и авиакомпаний.

В ходе исследования, среди прочего, пользователям задавали вопросы о простоте использования портала, информации о ценах и процессе оплаты.

Портал HomeAway получил самые высокие оценки за комфортабельность жилья и его соответствие описанию на сайте.

Самую достоверную информацию о ценах на билеты, по мнению пользователей, предоставляют Google Vuelos и Skyscanner. Клиенты также отметили их за простоту в использовании, возможность сэкономить и разнообразие функций и инструментов. За ними следуют Momondo, Trivago и Auto Europe.

В поисках информации о направлении, достопримечательностях и отзывах пользователи чаще всего обращаются к сайтам Booking и TripAdvisor. Также популярностью пользуются TopRural и LonelyPLanet.