В Испании выбрали лучший пляж для семейного отдыха

Пляж Las Canteras в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария признан лучшим в Испании для отдыха всей семьёй. Рейтинг составлен порталом playea.es на основе результатов опроса пользователей с учётом таких критериев, как безопасность, доступность, удобство, наличие услуг и развлечений.

Las Canteras считается одним из лучших городских пляжей мира. Он открыт для отдыхающих на протяжении всего года, благодаря мягкому климату в этой местности и естественному барьеру в виде рифов, которые защищают пляж от сильных волн.

Несмотря на то, что пляж расположен в крупнейшем городе Канарских островов, он отличается биологическим разнообразием. Здесь популярен каякинг и сноркелинг, во время которого можно наблюдать более двух сотен видов водорослей и представителей местной фауны. Среди активных развлечений также доступны гребля на байдарках, сёрфинг и сапсёрфинг.

На набережной у пляжа множество ресторанов и других заведений, в том числе с местной кухней, которая включает картофель с традиционным соусом, местные виды рыбы и десерты из кукурузной муки.