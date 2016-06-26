В Испании строят деревянный отель

В испанской Астурии ведется строительство первого в стране полностью деревянного отеля. Гостиница находится на Пути святого Иакова, в местечке Куэррес.

Проект разработала компания, штаб-квартира которой расположена в Финляндии. Площадь отеля составит 800 квадратных метров. Это будет двухэтажное здание, полностью сооруженное из сосны. Подобные гостиницы уже есть в Европе, например, в Турции и Финляндии.

Инициатором проекта стала гражданка Бельгии, которая совершила паломничество по этим местам и решила, что именно здесь должен стоять отель из дерева.

«Когда я была маленькая, мой папа построил мне деревянный домик в нашем саду во Франции, а через несколько лет я зимовала в Квебеке в деревянных домах. Моей мечтой всегда было построить экодом из дерева», - рассказывает она.

Строительство отеля началось в сентябре 2015 года, а завершиться должно к концу этого лета.