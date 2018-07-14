В Испании стало на один обитаемый остров больше

Остров, площадь которого составляет 29 квадратных километров, расположен к северу от Лансароте. На нём постоянно проживает 746 жителей, которым удалось добиться получения нового статуса. До этого Грасьоса считался самым крупным необитаемым островом в Испании. Отныне к таковым относятся Кабрера (Балераские острова) и Алегранса (Лас-Пальмас).

Всего Канарский архипелаг насчитывает 13 островов, семь из которых имеют собственную администрацию в виде капитула. Жители Грасьосы пока не собираются создавать отдельный муниципалитет и остров по-прежнему будет относиться к муниципалитету Тегисе (о. Лансароте). В то же время на Грасьосе появится новая административная единица в форме посёлка.

Из сотен испанских островов всего 26 имеет площадь более 1 км2. Грасьоса занимает по этому показателю 13 место. Самый крупный испанский остров по площади – Майорка (3620 км2), а по населению – Тенерифе (894,6 тысяч человек).