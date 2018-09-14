В Испании растут расходы на винный туризм

Испанская ассоциация винных городов (ACEVIN) опубликовала доклад о спросе на энотуризм, в котором анализируется статистика по целям поездок, способам их организации, выбору направлений и формата проживания.

Исследование показало, что на Винных маршрутах Испании средние доходы туристов продолжают расти, установившись на уровне 161,9 евро с человека в день. Предыдущий показатель составлял 156,6 евро.

Туристы также стали чаще оставаться на ночёвку в местах, связанных с винным туризмом. Так, 58,8% провели на винных маршрутах более одного дня. В то же время средняя продолжительность поездок снизилась с 2,54 до 2,43 дней.

По статистике чаще всего винодельни посещают парами, а также в компании друзей или коллег, но также имеют место и семейные поездки, на которые приходится 1,3%.

Более половины туристов заказывали туры по винным маршрутам с помощью интернета. При этом всего 20% не бронирует ничего заранее. Основные занятия в таких поездках: посещение виноделен (86,8%), знакомство с местной кухней (56,8%), дегустация вина (54,4%).

Также в докладе отмечается, что 56% опрошенных путешественников, едут в туры по винодельням не в первый раз а показатель удовлетворённости поездкой составляет 8,47 из 10.

Среди энотуристов больше женщин, чем мужчин: 55,3% против 44,7%. По возрастным категориям лидируют туристы в возрасте 46-65 лет, 38% составляют люди в возрасте 36-45 лет, почти 7% приходится на группу 18-25 лет.