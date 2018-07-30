В Испании пустили больше пригородных поездов из-за забастовок таксистов

Испанский железнодорожный перевозчик Renfe объявил о том, что с 29 июля в связи с забастовкой служб такси пущены дополнительные пригородные поезда в аэропорты Мадрида и Барселоны. Дополнительные составы будут ходить, пока забастовка не закончится.

В Renfe пояснили, что количество посадочных мест в поездах Cercanías, следующих в Терминал 4 аэропорта Мадрид-Барахас или из него, было увеличено в два раза, или на 121 тысячу, в выходные дни и на треть – в будни. На каталонской линии Rodalies из Терминала 2 аэропорта Барселона-Эль-Прат сможет уехать на 25%, или на 9 тысяч больше пассажиров.

С помощью этих мер Renfe надеется частично разгрузить резко возросший пассажиропоток из аэропортов.