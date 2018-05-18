В Испании прогнозируется замедление темпов роста туризма

Вклад туризма в ВВП Испании в 2018 году продолжит расти, но темпы роста будут ниже, чем в предыдущие годы.

По прогнозам швейцарской организации USB, рост туризма относительно испанского ВВП который в 2017 году составлял 3,2 %, сократится до 2,7% на фоне восстановления на туристическом рынке конкурентов Испании в Средиземноморье: Туниса, Египта и Турции.

В Генеральном совете экономистов Испании среди основных угроз для туризма, помимо восстановления альтернативных рынков, называют сильный евро и ситуацию в Соединённом Королевстве, которое является основным потребителем испанских туристических услуг. Британские туристы составляют 23% от общего числа зарубежных туристов в Испании, и на них приходится 21% доходов в этом секторе экономики. В связи с этим совет рекомендует компенсировать возможное сокращение туристов повышением качества и, соответственно, уровня расходов на одного туриста.

В 2017 году туризм привнёс в испанский ВВП почти 173 миллиарда евро, продемонстрировав рост в 5,75%. В нынешнем году Мировой совет по туризму прогнозирует более низкий рост – 2,9%.

С другой стороны, испанское правительство ожидает, что во втором квартале 2018 года страну посетит 23 миллиона иностранных туристов, которые потратят порядка 23,5 млрд евро. Если эти прогнозы сбудутся, рост туристического потока составит около 2,2%, в то время как за аналогичный период 2017 года он составлял 12,5%.