В Испании появится «умный» винный тур

Как сообщили в DOP Valencia, на первом этапе проект предполагает развитие туристической сознательности, которая должна поспособствовать продвижению идеи. В рамках проекта будет проведена информационная кампания, посвящённая винному туризму как на национальном, так и на мировом уровне.

Новый маршрут по провинции Валенсия призван увеличить поток туристов и разнообразить туристическое предложение. Авторы проекта подчёркивают, что речь идёт о винных турах высокого качества, которые будут проходить в разных винодельческих районах. Проект направлен на стимулирование устойчивого развития и, по заверениям организаторов, предоставит больше возможностей для взаимодействия с посетителями.

DOP Valencia охватывает 13 тысяч гектар виноградников в четырёх субзонах Валенсии: Москатель, Валентино, Клариано и Альто-Туриа, где работают около сотни виноделен. Ежегодное производство вина в этом районе превышает 70 миллионов литров.