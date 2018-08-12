В Испании появился зиплайн через границу

В Испании появился новый способ пересечения границы с Португалией – спуск по канату.

Компания LimiteZero первой в мире предложила любителям острых ощущений пролететь по зиплайн через границу.

Стальной канат длиной 720 метров протянут через естественную границу между Испанией и Португалией – реку Гвадиана. Высота зиплайна составляет 25 м, а скорость спуска – 70-80 км/ч.

Регион Бахо-Гвадиана, где расположилось новое развлечение, славится богатыми кулинарными традициями и нетронутыми пейзажами, в которых преобладают дубы и оливковые плантации.

Решившиеся на спуск заодно смогут побывать в португальском городе Алькутим, где заканчивается трансграничный зиплайн. Вернуться в точку отправления – город Санлукар-де-Гвадиана (Уэльва) можно на пароме, поездка на котором включена в стоимость спуска. Город славится старинными мельницами, холмами и традиционными белыми домами, а также маленьким речным портом и пляжем. Здесь же расположен замок Сан-Марко из которого открывается панорамный вид на окрестности. А любителям активного отдыха, помимо зиплайн, предлагают маршрут для треккинга и велопрогулок La Vía Verde del Guadiana.