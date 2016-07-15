В Испании появилось онлайн-бронирование причалов

В Испании была запущена первая в своем роде онлайн-платформа iAmarres, позволяющая в режиме реального времени забронировать причал и получить доступ к полному справочнику по портам страны без необходимости скачивания соответствующего приложения.

Как сообщают местные информационные агентства, основная задача данной инициативы – максимально оптимизировать управление портами и сделать их доступными для широкой публики.

Создатели iAmarres преследовали цель трансформировать морской сектор и сделать его более технологичным. Платформа предлагает решения как для яхтенных портов, клубов и причалов, так и для их клиентов. В число основных направлений входят Средиземноморье, Балеарские и Канарские острова, а также атлантическое побережье материковой части страны и Бискайский залив.

На сайте действует поисковая система, с помощью которой пользователи могут найти желаемое направление и осуществить безопасное онлайн-бронирование, а также ознакомиться со всей необходимой информацией о выбранном порте.