В Испании появились винные квесты

В провинции Таррагона создан необычный винный маршрут Orientast, участникам которого предлагается продегустировать вина в кругу семьи и друзей, параллельно выполняя разнообразные задания. Идея принадлежит семейной винодельне Celler Estol Verd из городка Родонья. Ее руководители, Жерар Гальофре и Сара Баталья, решили объединить приключенческие игры с дегустацией вин, производимых в их поместье. Перед участниками маршрута стоит задача найти спрятанные в различных точках бутылки, следуя подсказкам, включенным в специальное мобильное приложение.

В каждом из пунктов взрослым игрокам предстоит продегустировать вина, чтобы определить некоторые оттенки их вкусов и ароматов. После этого они должны будут заполнить анкету. Маленьким участникам квеста его создатели также предлагают поискать сокровища. "Мы хотим, чтобы вся семья могла принять участие в этих развлечениях, позволяющих в активной форме познакомиться с нашими винами и пейзажами", - рассказал Гальофре.

Всего Estol Verd предлагает три различных квеста. Протяженность двух маршрутов составляет около 2 километров, а прохождение третьего, пролегающего через виноградники, оливковые рощи и лес, занимает несколько больше времени. «В будущем мы планируем сделать квесты более продолжительными, так как мы довольны результатами», - поделились организаторы. По их словам, маршруты Orientast были созданы в начале этого года, и на данный момент в них приняло участие уже почти 300 человек. Кроме того, инициатива привлекла внимание ряда СМИ. «Местные жители довольны нашим предложением, которое привело в регион гостей, заинтересовавшихся местными ресторанами и вариантами размещения», - отметили представители проекта. По словам Гальофре и Баталья, они всегда хотели заниматься возделыванием семейных земель и вносить свой вклад в развитие муниципалитета. «Способствовать благосостоянию города – наш способ омолодить его», - заключил Гальофре.