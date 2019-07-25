В Испании после купания в токсичном озере госпитализированы туристы

Туристы решили искупаться в бирюзовом озере в Галисии и попали в больницу.
Вода в озере Монте-Неме в Галисии - ярко-бирюзовая. Этот водоем еще называют испанскими Мальдивами. Однако необычный цвет объясняется тем, что озеро образовано на месте старого рудника, где в середине прошлого столетия добывали вольфрам. Вода в нем считается крайне токсичной, и даже краткое пребывание в ней способно вызвать сильные поражения кожи и глаз.
Туристы утверждают, что никаких предупреждающий знаков не было. В результате все, кто окунулся в озеро, попали в больницу с аллергическими реакциями, тошнотой и сыпью.Темы: Туризм