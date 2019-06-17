В Испании открылся первый симулятор свободного падения на открытом воздухе

В местечке Кампильос (Малага) открылся первый в Испании симулятор открытого падения, расположенный не в помещении, а на открытом воздухе.
Почувствовать парение в воздухе теперь можно, не рискуя жизнью. Достаточно подставить тело под мощную вертикальную струю воздуха. Аттракцион открыт для людей младше 95 лет. Новичков страхует опытный инструктор.
Симулятор находится на территории картинг-центра в Кампильосе в 80 километрах от Малаги. «Кампильос гордится одной из лучших в Европе трасс для картинга и единственным в Испании улиным симулятором падения», - заявил мэр Франсиско Герреро.
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