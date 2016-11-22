В Испании отель впервые предложил гостям виртуальную панорамную экскурсию

Отель Abadía Retuerta LeDomaine в регионе Рибера-дель-Дуэро (провинция Вальядолид) станет первой в Испании гостиницей, предлагающей панорамную виртуальную экскурсию по своим помещениям. Об этом сообщают информационные агентства страны. "Весь процесс от съемки объекта с помощью дрона до монтажа изображений каждой из зоны отеля занял более трех месяцев", - рассказал директор гостиницы Андрес Арайя.

Abadía Retuerta LeDomaine был открыт в марте 2012 года после реставрации. Это первый в Испании отель, предлагающий своим постояльцам полный спектр услуг дворецкого. В нем также есть SPA-центр Santuario и ресторан Refectorio, отмеченный звездой Michelin.