В Испании началась распродажа билетов на поезда AVE по 25 евро

В это воскресенье, 25 июля, железнодорожная компания Renfe выставила на продажу 250 000 билетов на высокоскоростные поезда AVE по единой цене в 25 евро, сообщают информагентства Испании. Эта акция приурочена к 25-й годовщине появления скоростных маршрутов в стране. Специальные цены будут действовать на билеты на рейсы, выполняемые в период с 3 июля по 10 сентября.
Во избежание проблем с сервером, подобным тем, что возникли в прошлом месяце, компания предприняла ряд мер, включающих в себя увеличение количества серверов, блокировку некоторых IP-адресов, укрепление информационных каналов и ограничение продаж через приложение Renfe Tickets.
В мае в рамках акции компания продавала 1 079 билетов в минуту, в результате чего ее сайт вышел из строя.Темы: Туризм