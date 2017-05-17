В Испании начал работу новый лоукостер - LEVEL

Новый лоукостер LEVEL - детище группы компаний IAG (объединяет Iberia, British Airways, Vueling и Aer Lingus) - уже представил свой первый самолет. Лайнер A330 будет летать между Барселоной и Лос-Анджелесом.

Самолет рассчитан на 314 пассажирских мест (293 - туристического класса и 21 - класса "премиум"). Сейчас лайнер находится в аэропорт Барселоны "Эль-Прат". Выполнять авиаперевозки он начнет 2 июня и будет летать в обоих направлениях два раза в неделю.

Позже в июне будут запущены рейсы, которые соединят каталонскую столицу с Сан-Франциско, Пунта-Кана, Буэнос-Айресом.

Уже продано более 12 тысяч авиабилетов.