В Испании любители селфи до смерти замучили дельфинёнка

О печальном происшествии сообщил зоозащитная организация Equinac. 11 августа на пляже в Мохакаре маленький дельфинёнок потерял мать и застрял на мелководье. Туристы вытащили его на сушу и начали фотографироваться с ним, делать селфи, гладить. Это продолжалось около 15 минут, пока не прибыли спасатели из Equinac. Дельфин уже был мёртв.

Эксперты объяснили, что для слабого дельфинёнка всё происходящее стало огромным стрессом. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы не выдержали и он погиб. Зоозащитники уверены, что этого бы не произошло, если бы люди не вытащили дельфина из воды, а сразу вызвали бы спасателей вместо того, чтобы делать селфи.